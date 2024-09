Guarda Inside Out 2 e risparmia: 3 mesi di Disney+ a 1,99€/mese

Hai ancora qualche giorno per approfittare della straordinaria offerta che ti permette di abbonarti al piano Standard con Pubblicità di Disney+ a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 5,99. In questo modo potrai accedere al catalogo completo della piattaforma e guardare uscite recenti come Agatha All Along e soprattutto Inside Out 2, il campione d’incassi firmato Disney Pixar.

Inside Out 2 su Disney+: ultimi giorni a 1,99 euro al mese

Questa speciale promozione scadrà il 27 settembre ed è applicabile unicamente al piano Standard con Pubblicità. Potrai accedere, come detto, a tutto il catalogo Disney+ con qualche breve interruzione pubblicitaria durante la visione. Questa è garantita in Full HD e permette la riproduzione simultanea su 2 dispositivi.

Naturalmente, se volessi godere del servizio Disney+ senza pubblicità dovrai scegliere il piano Standard che a 8,99 euro al mese rimuove questo limite. Inoltre, attivando il piano annuale a 89,90 euro potrai risparmiare di fatto 2 mesi sul prezzo del tuo abbonamento.

Se vuoi ancora di più c’è infine il piano Premium che, al costo di 11,99 euro al mese o 119,90 euro all’anno (anche qui risparmieresti quindi 2 mesi), ti permette di avere la visione in 4K UHD, 4 riproduzioni simultanee, il supporto Dolby Atmos e il download dei tuoi contenuti preferiti.

Ti suggeriamo di sbrigarti per approfittare quindi dell’offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi attiva sul piano Standard con Pubblicità in modo da poter vedere Inside Out 2 e gli altri grandi successi disponibili sulla piattaforma.