Guarda l'Italia in Coppa Davis live streaming dall'estero

Oggi è un grande giorno per l’Italia del Tennis. Alle 15:00 in punto Matteo Arnaldi dovrebbe sfidare Cristian Garin e Nicolas Jarry dovrebbe sfidare Sonego. Insomma, Italia-Cile si prospetta un match molto interessante in singolo. La speranza è che possa portare a un risultato totalmente diverso da quello a cui abbiamo assistito in doppio contro il Canada. Segui la Coppa Davis in streaming anche dall’estero grazie a NordVPN.

Il match inizierà oggi pomeriggio alle ore 15:00 e verrà trasmesso in chiaro su Rai 2 e in live streaming su Rai Play. Un’ottima notizia se ti trovi in viaggio fuori dal Paese. In questo modo, grazie alla tecnologia di NordVPN, hai la possibilità di seguire l’incontro anche dall’estero aggirando i blocchi regionali imposti da questa come da tutte le altre piattaforme attive in Italia. Hai idea di quanti abbonamenti italiani sfrutterai anche fuori dall’Italia?

Per vedere la Coppa Davis in live streaming dall’estero devi installare l’app ufficiale di NordVPN sul dispositivo interessato. Dopodiché devi attivarla inserendo i dati di accesso forniti in fase di acquisto di uno degli abbonamenti in promozione tra quelli disponibili. Infine, devi connetterti a un server italiano per cambiare la tua posizione virtuale e poi accedere a Rai Play.

Coppa Davis: Italia-Cile in streaming senza problemi

A volte però, soprattutto all’estero, potresti avere problemi di connessione e, volendo guardare in streaming Italia-Cile di Coppa Davis, questo non deve succedere. Ecco perché, attivando NordVPN sui tuoi dispositivi, ti assicuri una connessione dati migliore sotto due aspetti.

Il primo riguarda la sicurezza. Infatti, in viaggio spesso ci si deve appoggiare a reti WiFi pubbliche o a HotSpot sconosciuti, covi di hacker e minacce. Con NordVPN hai un tunnel criptato che rende ogni tua informazione anonima al 100%. Poi all’estero la connessione potrebbe non essere al top. Grazie alla larghezza di banda illimitata fornita dai suoi server, NordVPN ti assicura uno streaming senza buffering anche in alta qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.