Guarda la serie tv Senna su Netflix con il Black Friday Sky

Dal 29 novembre sarà disponibile Senna, la nuova serie tv di Netflix sul leggendario pilota brasiliano di Formula 1. Un titolo da non perdere, in particolare per gli appassionati delle quattro ruote, sia per chi ha avuto la fortuna di vivere l'epopea di Ayrton sia per chi è riuscito a vederlo soltanto in brevi video sui social o in televisione.

Senna: la nuova serie tv Netflix disponibile dal 29 novembre

Per citare il quotidiano britannico Daily Mirror, Senna è la “serie più attesa di sempre” che si ispira a un eroe sportivo. La nuova miniserie Netflix si compone di sei episodi, in cui si racconta la vita del grande Ayrton Senna. Gioie e dolori, delusioni e trionfi: sono tante le emozioni che i telespettatori vivranno guardando il dramma biografico della leggendaria icona.

La storia ha inizio fin dai primi giorni trascorsi tra i kart, per poi passare alla parentesi in Formula Ford nel Regno Unito, fino all’ingresso in Formula 1. Il finale è noto: Gran Premio di San Marino 1994, a causa di un incidente Senna morirà all’età di 34 anni.

A interpretare il più grande pilota di tutti i tempi è l’attore brasiliano Gabriel Leone. Nel cast figurano anche Alice Wegmann (è Lilian Vasconcelos, la prima moglie di Senna), Matt Mella (Alain Prost), Marco Ricca (Maurao Senna, il padre), Susanna Ribeiro (Zaza Senna, la madre), Camila Mardila (Vivianne Senna, la sorella) e Hugo Bonemer (Nelson Piquet).

