Guarda la Serie B e 3 partite di Serie A con il Goal Pass

La grande novità introdotta quest’anno da DAZN è il nuovo abbonamento Goal Pass. Include tutte le partite della Serie B da vedere in diretta streaming e tre incontri della Serie A per ogni giornata di campionato. Con un prezzo da soli 13,99 euro al mese è la formula più economica messa a disposizione per gli amanti del grande calcio.

Serie B e Serie A: perché scegliere Goal Pass

Per quanto riguarda il torneo cadetto, in questo turno si giocano match importanti per definire i primi equilibri ai vertici della classifica come Cremonese-Spezia e Salernitana-Pisa. Attenzione anche a Juve Stabia-Palermo, con i campani neopromossi che fin qui rappresentano la grande sorpresa, in testa dopo quattro incontri. Si prospetta una stagione combattuta.

Le sfide sono trasmesse in diretta streaming e visibili su tutti i dispositivi: dagli smartphone ai tablet, senza dimenticare ovviamente i computer e i televisori, con supporto all’alta definizione, collegamenti da bordocampo, approfondimenti e highlight. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, le partite da guardare in questo turno di campionato con l’abbonamento Goal Pass di DAZN, quelle trasmesse in coesclusiva, vedono scendere in campo tre big: Milan-Venezia (14 settembre), Cagliari-Napoli (15 settembre) e Lazio-Verona (16 settembre). Gli occhi sono puntati soprattutto sui rossoneri, reduci da un inizio decisamente sotto le aspettative e con la panchina di Fonseca già traballante.

Non è tutto: da soli 13,99 euro al mese, la formula include anche il calcio internazionale con i match de LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal, senza dimenticare la Serie A femminile e la Women’s Champions League. Infine, se scegli la sottoscrizione annuale ti aspetta un notevole risparmio: scopri di più sul sito ufficiale.