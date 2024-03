Guarda Shōgun su Disney+ ora: 3 mesi a 1,99€/mese

Sei un appassionato di serie TV e film di qualità ma non vuoi spendere una fortuna per i tuoi abbonamenti streaming? Disney+ ha appena lanciato una promozione che fa al caso tuo: per un periodo limitato, puoi accedere al piano Standard con pubblicità di Disney+ a soli 1,99€ al mese per tre mesi. Questa offerta speciale termina il 14 marzo, quindi è il momento di agire velocemente per non lasciarsela sfuggire.

Perché approfittare dell’offerta Disney+ ora?

Oltre al vantaggio di un prezzo eccezionalmente basso, c’è un altro motivo per cui questo è il momento perfetto per abbonarsi a Disney+: la nuova serie Shōgun. Disponibile esclusivamente su Disney+ come Star Original, Shōgun è una miniserie televisiva che promette di tenerti incollato allo schermo dalla prima all’ultima puntata.

Basata sull’omonimo romanzo di James Clavell del 1975, ispirato a vicende reali, Shōgun narra le avventure del marinaio inglese John Blackthorne. Dopo un naufragio sulle coste del Giappone, Blackthorne si ritrova catapultato in un mondo completamente estraneo, dove le lotte per il potere tra i signori feudali sono all’ordine del giorno. Tra intrighi, alleanze e battaglie, la serie esplora il conflitto tra Ishido e Toranaga, due potenti daimyō con l’ambizione di diventare shōgun, il supremo comandante militare.

Con il piano Standard con pubblicità di Disney+ a soli 1,99€ al mese per tre mesi, hai l’opportunità non solo di seguire questa appassionante serie ma anche di accedere a un vasto catalogo di contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Terminato il periodo promozionale potrai decidere se rinnovare l’abbonamento al prezzo di listino di 5,99 euro oppure disdire senza alcun problema.

Non perdere tempo: questa promozione è valida solo fino al 14 marzo. Visita il sito di Disney+, approfitta dell’offerta e inizia subito a goderti Shōgun e molto altro ancora a un prezzo mai visto.