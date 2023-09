Guarda subito la Coppa Davis in streaming dall'estero

Tutti gli appassionati di tennis non vedono l’ora che inizino le Finals di Coppa Davis 2023 nel Gruppo della Fase a Gironi A. Questo per vedere cosa farà l’Italia nelle prossime partite in vista della qualificazione alle Finals di novembre. C’è quindi tanta attesa e trepidazione visto che dovranno scontrarsi con i campioni in carica del Canada. Il debutto della nostra nazionale sarà mercoledì 13 settembre alle 15:00.

Per non perderti nemmeno una delle partite in diretta streaming se ti trovi all’estero ti consigliamo di installare NordVPN. Questa soluzione all’avanguardia ti permette di cambiare posizione virtuale facilmente per aggirare i blocchi regionali. Abbonati subito al 68% di sconto, per te in questo momento anche un Buono Regalo Amazon.it da utilizzare sullo shop di Amazon. Vediamo come impostare questa VPN.

Se vuoi vedere contenuti in streaming, come la Coppa Davis, da piattaforme italiane anche se ti trovi all’estero devi selezionare un server italiano tra quelli disponibili con NordVPN. In questo modo ottieni libero accesso a tutti i contenuti italiani anche se ti trovi fuori dall’Italia. In più hai sempre una larghezza di banda illimitata che ti assicura uno streaming senza buffering né disconnessioni.

NordVPN 🔎 Feature aggiuntive come Antivirus

⚽ SmartDNS per guardare spettacoli e film

💰 68% di sconto + 3 mesi extra in regalo

🥇 Ottieni fino a 30€ di Buono Regalo Amazon.it

⌚ Offerta a tempo limitato fino al 1 ottobre Abbonati e ricevi un Buono Amazon

Coppa Davis Gruppo A Bologna: il calendario dei match

Ufficialmente le Finals del Gruppo A di Bologna della Coppa Davis inizieranno martedì 12 settembre. Guarda tutte le dirette in streaming anche dall’estero con NordVPN, ora a un prezzo speciale più un fantastico regalo. Il programma è fitto e ci terrà impegnati per più mesi. Quindi meglio assicurarsi uno streaming senza limiti né buffering grazie a questa VPN. Ora però vediamo il calendario completo dei match del Gruppo A:

Martedì 12 Settembre 2023

15:00 Svezia-Cile

15:00 Svezia-Cile Mercoledì 13 Settembre 2023

15:00 Canada-Italia

15:00 Canada-Italia Giovedì 14 Settembre 2023

15:00 Canada-Svezia

15:00 Canada-Svezia Venerdì 15 Settembre 2023

15:00 Italia-Cile

15:00 Italia-Cile Sabato 16 Settembre 2023

15:00 Canada-Cile

15:00 Canada-Cile Domenica 17 Settembre 2023

15:00 Italia-Svezia

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.