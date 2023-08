Guardiani della Galassia 3: guardalo in streaming

Finalmente, l’attesa è finita: Guardiani della Galassia Volume 3 è disponibile a partire da oggi in streaming su Disney+. A meno di tre mesi di distanza dal debutto nei cinema, la pellicola arriva su piattaforma. Scritto e diretto dallo sceneggiatore e regista James Gunn, così come i due capitoli precedenti della saga, si tratta del film numero 32 del Marvel Cinematic Universe.

Guarda in streaming Guardiani della Galassia Volume 3

Una nuova avventura, dunque, attende i personaggi Peter Quill, Nebula, Rocket, Drax, Mantis, Groot, Kraglin e Cosmo. Questa volta dovranno fare i conti con un essere superpotente creato dall’imperatrice Ayesha. Come sempre, non mancheranno azione e un immancabile carico di ironia. Niente spoiler: non anticipiamo altri dettagli in merito alla trama, per non correre il rischio di rovinare l’esperienza di visione, limitandoci a proporre di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano caricato su YouTube nelle scorse settimane.

In Guardiani della Galassia Volume 3 dei Marvel Studios, i nostri amati disadattati si ambientano a Ovunque. Le loro vite sono sconvolte dal passato turbolento di Rocket. Peter Quill raduna la squadra per una pericolosa missione per salvare la vita di Rocket. Una missione che, se fallisse, porterebbe alla fine dei Guardiani come li conosciamo.

Fanno parte del cast di attori interpreti come Chris Pratt (nei panni di Peter Quill e Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Dave Bautista (Drax il Distruttore), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Will Poulter (Adam Warlock), Sean Gunn (Kraglin), Chukwudi Iwuji (Alto Evoluzionario), Linda Cardellini (Lylla), Nathan Fillion (Master Karja) e Sylvester Stallone (Stakar Ogord). La durata della pellicola è 2 ore e 32 minuti, il rating assegnato è 12+.

Guardiani della Galassia Volume 3 su Disney+ non è l’unica novità in streaming della piattaforma. Ogni settimana il servizio accoglie nuovi contenuti, tra film, episodi delle serie TV e show. Chi sceglie di attivare un abbonamento annuale risparmia l’equivalente pari a due mensilità, grazie alla promozione in corso.

