Scaricare video dal Web con 4K Video Downloader

Tra tutti i programmi per scaricare video presenti sul web 4K Video Downloader è senza ombra di dubbio il più completo e ricco di funzioni, oltre ad essere molto semplice da utilizzare anche per gli utenti alle prime armi nello scaricamento dei video.

Nei capitoli che seguono vi mostreremo come funziona 4K Video Downloader, come installarlo, come utilizzare la sua interfaccia, quali sono le caratteristiche avanzate e quali sono le differenze tra la versione gratuita e la versione premium.

Cos’è e come funziona 4K Video Downloader

4K Video Downloader è un programma disponibile per Windows, per Mac e per distribuzioni Ubuntu studiato per scaricare in locale (sotto forma di file video) qualsiasi video presente all’interno delle pagine web.

Se durante la nostra navigazione troviamo un video molto interessate sui social, sulle piattaforme di condivisione o sui siti specializzati possiamo usare questo valido programma per scaricare una copia del video in locale, così da poterlo vedere in qualsiasi momento della giornata, conservarlo per utilizzi futuri e caricarlo sulle chat personali.

Installazione e interfaccia

Per installare questo programma è sufficiente scaricare 4K Video Downloader dal sito del produttore la versione adatta al nostro sistema operativo. Al termine del download avviamo l’installer, accettiamo i termini di licenza spuntando la casella presente nella finestra e premiamo su Install per confermare l’installazione.

In pochi minuti saremo subito pronti ad utilizzare l’interfaccia del programma per scaricare video ad alta qualità.

Nella parte alta del programma è possibile utilizzare i tasti Incolla il collegamento per ricavare subito il link negli appunti del sistema, mentre con il tasto Modo Smart possiamo velocizzare lo scaricamento di tutti i video scegliendo i parametri da mantenere.

Le ultime icone disponibili permettono di attivare il prodotto, gestire il download degli abbonamenti ai siti web, regolare le preferenze di 4K Video Downloader e aprire la pagina d’aiuto.

Utilizzo di 4K Video Downloader

Utilizzare 4K Video Downloader è davvero molto semplice, visto che l’applicazione supporta il recupero automatico dei link video presenti all’interno degli appunti del sistema operativo.

Per scaricare i video è sufficiente aprire la pagina web di qualsiasi video (per lo scopo possiamo usare qualsiasi browser web: Chrome, Edge, Safari, Firefox etc.), premere sulla barra degli indirizzi, selezionare tutto il link, fare clic destro su di esso, premere su Copia e portarsi su 4K Video Downloader, dove basterà premere su Incolla il collegamento per inserire il video nell’interfaccia.

Il programma avvierà l’analisi del video inserito e mostrerà una nuova finestra dove è possibile scegliere la qualità del video scaricato scegliendo tra alcuni profili già pronti all’uso (possiamo scegliere Ultra Alta definizione, Definizione alta e altri profili video, in base alla qualità del video originale). Come opzione è possibile scaricare anche i sottotitoli abbinati al video, ottimo quando scarichiamo video in lingua straniera.

Lasciando tutte le impostazioni predefinite è possibile scaricare il video premendo semplicemente sul tasto Scarica; se vogliamo scegliere la cartella di destinazione e cambiare il nome del file video (visto che il programma userà di base il nome del video stesso) basterà premere sul tasto Sfoglia prima di avviare il download vero e proprio.

Caratteristiche avanzate

La principale caratteristica avanzata di 4K Video Downloader è la modalità Smart: essa permette di impostare la qualità desiderata, il formato video o audio preferito e la cartella di salvataggio prima di avviare gli scaricamenti.

Attivando la modalità smart i video verranno scaricati automaticamente, senza nessuna interazione da parte dell’utente: quest’ultimo non deve far altro che incollare il link del video e lasciar fare al programma, così da poter scaricare più video contemporaneamente senza dover cambiare le impostazioni per ognuno di essi.

Altra caratteristica interessante del programma è la possibilità di scaricare intere playlist video. Se il video che abbiamo scelto è contenuto all’interno di una playlist basterà copiare ed incollare il link dell’intera playlist all’interno di 4K Video Downloader: verranno così aggiunti tutti i video presenti al suo interno, pronti per essere scaricati alla qualità desiderata.

Per gli amanti della musica 4K Video Downloader può convertire i video web in brani musicali; per lo scopo è sufficiente incollare il link del video musicale preferito e, nella finestra di download, premere sul menu a tendina Scarica video e selezionare al suo posto Estrai audio, in modo da poter convertire il video in un file MP3 ad alta qualità.

Il programma offre la possibilità di scaricare le playlist musicali ed è possibile impostare la modalità Smart per scaricare subito tutti i brani musicali preferiti partendo da un video, da una playlist, da un canale, da un videoclip o una colonna sonora.

Nelle impostazioni di sistema è possibile modificare alcuni comportamenti di 4K Video Downloader: per esempio possiamo scegliere di: numerare i file nelle playlist, saltare i duplicati, generare file .m3u per le playlist, incorporare i sottotitoli al video (se possibile), creare una sottocartella per le playlist e per i canali che seguiamo, rimuovere gli articoli scaricati dall’elenco e scegliere quanti collegamenti aprire per scaricare un singolo video (download a frammenti, più veloce ma rischioso su alcuni siti).

Conclusioni

4K Video Downloader permette di scaricare i video dal web e di convertirli in formato MP4 o MKV, scegliendo di volta in volta la miglior qualità possibile (possiamo scaricare video 4K UHD HDR con audio 5.1).

Il programma è perfetto anche per scaricare i brani in formato MP3, utilizzando i video come fonte per la conversione; oltre al formato MP3 è possibile scaricare i brani in formato M4A e Ogg Vorbis, così da venire incontro a tutti i tipi di esigenze musicali.

4K Video Downloader è il programma più veloce tra tutti quelli provati per scaricare i video dal web, con una facilità disarmante: basta fare copia ed incolla per avere subito il video salvato in locale in un comodo file MP4.

Gli utenti esperti apprezzeranno sicuramente il supporto alle playlist, la modalità Smart e il sistema di conversione audio, ottimo per ricreare intere compilation musicali utilizzando esclusivamente i video caricati su Internet.

La versione gratuita di 4K Video Downloader permette di scaricare un massimo di 30 video giornalieri; ogni giorno il contatore si resetta ed è possibile scaricare nuovi video. Per rimuovere i limiti di scaricamento è possibile acquistare una licenza premium, scegliendo tra Lite, Uso personale, Pro e Bundle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.