Hack account SEC su X: 14 mesi di prigione al coautore

Eric Council Jr., il 26enne di Athens (Alabama) arrestato ad ottobre 2024, è stato condannato a 14 mesi di prigione. Ha collaborato con altri cybercriminali per ottenere l’accesso all’account della SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti su X e pubblicare un post fasullo sull’approvazione dei Bitcoin ETF.

Falso documento e SIM swapping

Dopo aver ottenuto i dati personali della persona che gestiva l’account, Council ha creato un documento di identità falso con una stampante. Si è quindi recato in uno store AT&T di Huntsville (Alabama) e ha chiesto una nuova SIM card collegata al numero di telefono della vittima.

Successivamente ha acquistato un iPhone e ricevuto i codici per il reset della password dell’account @SECGov su X. Dopo aver inviato i codici ad altri cybercriminali (ignoti) ha ricevuto un compenso di circa 50.000 dollari e riportato l’iPhone allo store. Uno dei cybercriminali ha quindi usato un codice per resettare la password, prendere il controllo dell’account e pubblicare il post sull’approvazione dei Bitcoin ETF per conto dell’ex Presidente della SEC (Gary Gensler).

Il prezzo di BTC è aumentato di oltre 1.000 dollari in poco tempo. La SEC ha successivamente ripreso il controllo dell’account e confermato che l’annuncio non era autorizzato e che era il risultato di una violazione della sicurezza. Il valore di BTC è quindi diminuito di oltre 2.000 dollari.

Council è stato condannato a 14 mesi di prigione per furto aggravato di identità. Il giudice ha inoltre ordinato la confisca di 50.000 dollari e imposto tre anni di libertà vigilata, a condizione che Council non utilizzi i computer per accedere al dark web o commetta ulteriori frodi di identità.