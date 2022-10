Hacker e criptovalute: rubati circa 2 miliardi di dollari nel 2022

Con la diffusione delle criptovalute sono aumentati anche i rischi legati a wallet e transazioni che le coinvolgono.

Come prevedibile infatti, sono diversi i pirati informatici che hanno fiutato l’opportunità di sottrarre ingenti somme di denaro a chi investe in questo settore.

In tal senso, AtlasVPN, ha raccolto alcuni dati piuttosto allarmanti che riguardano il rapporto tra hacker e criptovalute, denotando un numero sempre crescente di attacchi.

Nello specifico, si parla di circa 2 miliardi di dollari in cripto rubati dai criminali informatici nel primo semestre del 2022.

A quanto pare, metà di questa cifra è stata trafugata con attacchi mirati ad Ethereum e a progetti satellite. Con quasi 384 milioni di dollari, Solana è la seconda criptovalute più “redditizia" per gli hacker. Infine è stato fatto notare come i criptominer sono stati i malware più diffusi a livello globale nel corso del 2021.

Un quadro alquanto preoccupante che dimostra, ancora una volta, quanto sia utile proteggere non solo i propri dispositivi ma anche la connessione stessa.

Hacker e criptovalute? Ecco qualche precauzione indispensabile per operare nel settore

Con i criminali informatici sempre più audaci, non è semplice proteggere le proprie criptovalute. Il primo passo, per ovvie ragioni, è scegliere un wallet affidabile.

Agire in locale, con un ottimo antivirus, è il passo successivo. Per chi effettua trading poi, può anche essere necessario proteggere i dati in entrata/uscita attraverso una VPN.

In questo contesto, AtlasVPN si dimostra una delle opzioni più convincenti. Tra i vari punti di forza di questo provider, possiamo considerare il protocollo WireGuard. Si tratta di una soluzione in grado di garantire massima sicurezza e, allo stesso tempo, una connessione performante.

Un adblocker per eliminare la pubblicità molesta e un sistema per la protezione della posta elettronica completano una delle VPN più complete tra le tante disponibili sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.