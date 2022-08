Hacker e false prenotazioni: presi di mira clienti di hotel e compagnie di viaggio

Un hacker, conosciuto nell’ambiente con il nick TA558 ha avviato delle campagne di phishing che prendono di mira hotel e aziende impegnate nel settore viaggi.

Il criminale informatico utilizza una serie di 15 diversi malware, in genere trojan di accesso remoto (RAT), per accedere ai sistemi di gestione delle prenotazione, rubando dati sensibili e talvolta sottraendo denaro ai clienti.

Nonostante TA558 sia attivo da circa 4 anni, solo recentemente ha aumentato le sue attività online: a tal proposito, le graduali aperture al turismo rispetto alla situazione pandemica, possono essere stato uno stimolo per l’hacker.

Un pericolo per chi intende effettuare prenotazioni online che si va ad aggiungere ai tanti già presenti. Di fatto, oltre alla classica prudenza, un antivirus efficace è uno dei migliori metodi di prevenzione.

Come agisce questo hacker e come prevenire questo tipo di minaccia?

TA558 agisce con allegati mail costituiti da documenti con macro, attraverso una tipologia di attacco nota come phishing. Attualmente, tale attacco, prevede l’utilizzo anche di file RAR, ISO o simili.

Stando ai dati raccolti le e-mail di phishing vengono diffuse in lingua inglese, spagnolo e portoghese e interessano utenti provenienti da Nord America, Europa occidentale e dell’America Latina.

Uno strumento come Norton 360 Standard può risultare utile per limitare considerevolmente questo tipo di rischio. Stiamo parlando di un pacchetto completo, capace di proteggere i dispositivi elettronici non solo attraverso il classico antivirus.

La stessa suite, infatti, include una VPN, capace di proteggere le attività online da sguardi indiscreti. Lato sicurezza, il password manager integrato è senza ombra di dubbio uno strumento a dir poco apprezzabile. Il firewall, disponibile sia su Windows che su macOS, offre un’altra protezione rispetto alle potenziali minacce del Web.

Va infine considerato il fatto che, grazie a una promozione, l’intero pacchetto è attualmente disponibile a prezzo ridotto. Grazie al 60% di sconto infatti, è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Standard per appena 29,99 euro all’anno.

