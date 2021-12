Hacker sul tuo smartphone? Cosa possono fare e come proteggerti

Che danni possono fare degli hacker sul tuo smartphone? Al solo pensiero di questa evenienza c'è da preoccuparsi seriamente.

I dispositivi mobile odierni contengono dati personali come foto personali, documenti di lavoro, e-mail e messaggistica privata. Non solo: app di home banking e persino dati delle carte di credito sono potenzialmente alla mercé di hacker senza scrupoli.

Esistono vari modi diversi con cui i criminali possono rubare dati presenti sullo smartphone. Si passa dall'ormai diffuso phishing fino ai famigerati ransomware, senza calcolare truffe e malware di vario tipo: una serie di pericoli a cui non è facile far fronte.

Di fatto, se un hacker riesce ad intromettersi nello smartphone, per il possessore sono guai seri. Per fortuna, non mancano di sicuro le soluzioni per contrastare efficacemente questi potenziali pericoli.

TOTAL di F-Secure, per esempio, offre una serie di strumenti in grado di evitare stress e preoccupazioni rispetto alla sicurezza su smartphone.

Uno strumento ideale per proteggerti di potenziali attacchi hacker su smartphone

TOTAL è un pacchetto completo, in grado di offrire una protezione a più livelli alquanto efficace. Si parla di un sistema di protezione da virus e ransomware, capace di rendere estremamente sicure transazioni e operazioni bancarie online.

A rendere ancora più efficiente TOTAL F-Secure è la VPN integrata, capace di contrastare potenziali intromissioni non solo di hacker ma anche di tracker e simili. Il sistema password manager, poi, consente di avere una protezione aggiuntiva per quanto riguarda i tentativi di furto delle password.

A completare la proposta già interessante vi è una Gaming mode, che va a ridurre l'impatto della protezione PC durante le fasi di gaming e un sistema di Parental Control (per la navigazione sicura anche dei più giovani). Proprio in ottica piattaforme, va considerato che il software proposto è disponibile per PC e Mac oltre che per i più diffusi OS mobile (Android e iOS).

TOTAL di F-Secure può essere provato gratuitamente per 30 giorni e, grazie allo sconto del 25%, può proteggere fino a 3 dispositivi per appena 59,99 dollari all'anno (rispetto al prezzo originale di 79,99 dollari).