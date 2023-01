Hackerata la software house di League of Legends: cos'è successo?

Riot Games, software house nota tra i videogiocatori per titoli come League of Legends, è stata di recente colpita da un massiccio attacco hacker.

Stando a quanto riportato da Boris Larin, Lead Security Researcher di Kaspersky’s Global Research and Analysis Team, il “bottino” dei cybercriminali sarebbero stati codici sorgente del client anti-cheat relativo al suddetto gioco e di Teamfight Tatics.

Inoltre, tra i dati rubati sembrano esservi anche alcuni file relativi a progetti in fase di sviluppo. Il furto dei codici sorgenti rappresenta un problema non da poco per la casa produttrice americana: queste informazioni infatti, possono permettere agli hacker di attaccare in maniera efficace i videogiocatori.

Non solo: a quanto pare i criminali informatici hanno chiesto un riscatto di 10 milioni di dollari a Riot Games per il riscatto dei dati rubati. Proposta che, a quanto pare, è stata rigettata senza indugi dalla software house.

Rubati i codici sorgente di League of Legends e Teamfight Tatics: i pericoli per i videogiocatori

Il furto di questi dati apre scenari abbastanza inquietanti per i videogiocatori. League of Legends infatti, è un MOBA molto diffuso e che, dopo quanto avvenuto, potrebbe trasformarsi in una vera e propria trappola per gli utenti.

