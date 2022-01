Safe kids: proteggi i tuoi bambini su YouTube

Oggi i bambini sono su internet diverse ore al giorno, tramite i dispositivi presi ai genitori oppure con propri già in possesso malgrado la tenera età. Ciò li espone a molti video divertenti e istruttivi, certo, ma anche a molti pericoli. Esistono anche molti strumenti per proteggerli, come Safe Kids di Kaspersky.

Con questo servizio, ottieni strumenti flessibili che ti aiutano a proteggere le loro attività, a monitorarne il comportamento e insegnare loro l'autocontrollo. Ecco qualche esempio di cosa otterrai con Safe Kids:

Blocca l'accesso a contenuti inappropriati o pericolosi

Imposta limiti per il tempo che i tuoi figli possono trascorrere davanti allo schermo, per ciascun dispositivo

Monitora la posizione dei tuoi figli attraverso il GPS

Anche sul lato della compatibilità dei sistemi operativi, abbiamo delle ottime notizie, perché Kaspersky è compatibile con tutti quelli largamente in uso. Ossia:

Windows®

macOS®

Android™

iOS®

Kaspersky Safe Kids: servizi offerti

Ecco alcuni dei servizi offerti da Safe Kids di Kaspersky:

Monitoraggio GPS

Localizza i tuoi figli ovunque vadano. Inoltre, definisci un'area sicura e ricevi avvisi se la oltrepassano

Traccia e individua la posizione dei tuoi figli 24 ore su 24, tutti i giorni, su una mappa digitale all'interno dell'app

Definisci un'area sicura per i tuoi figli e ricevi notifiche se la oltrepassano

Controllo del tempo trascorso davanti allo schermo

Gestisci il tempo che i tuoi figli possono trascorrere davanti allo schermo durante la giornata e per ciascun dispositivo in base alla pianificazione e allo stile genitoriale

Filtri app e siti Web

Blocca i siti con contenuti per adulti e crea un elenco personalizzato di siti e app che i tuoi figli possono visitare solo con il tuo permesso.

Ricerca sicura su YouTube

Controlla la cronologia di navigazione su YouTube e impedisci ai tuoi figli la ricerca di contenuti per adulti.

Facile da usare

Per i genitori poco pratici con la tecnologia abbiamo un'altra buona notizia: configurare Kaspersky Safe Kids è molto semplice. Ecco i passaggi da seguire.

Installalo nel tuo dispositivo

Crea l'account My Kaspersky

Installazione nei dispositivi del bambino

Dal tuo dispositivo mobile scarica Kaspersky Safe Kids dal relativo negozio online. Seleziona la modalità “Genitore” quando richiesto. In questo modo potrai gestire le impostazioni quando sei fuori casa.

Kaspersky Safe Kids recensioni

Ecco alcune recensioni e opinioni sul servizio:

Moises D

Funzionalità davvero utili

È una versione gratuita dell'app con funzionalità davvero utili, a differenza delle altre versioni gratuite che in gran parte offrono un periodo di prova di cui l'utente viene a conoscenza solo dopo l'installazione. Se non sbaglio costa circa 14 dollari per un anno, non male.

Bill Riley

È praticamente completa

Acquista la versione Premium, è praticamente completa. Aggiungerei anche il blocco dei siti nel browser quando si naviga nella modalità in incognito.

Proteggi i bambini dal pericolo del web accedendo a questo link.