Hacking e arti marziali: Matrix ha cambiato il modo di vedere il Web?

Cosa succederebbe se ogni volta che si volesse accedere al mondo del Web, dovessimo scegliere tra la pillola rossa o la pillola blu? Diventeremmo tutti esperti di arti marziali? Impareremmo immediatamente come hackerare reti internazionali? O forse diventeremmo tutti delle macchine senzienti? Probabilmente non avremo mai una risposta a questi quesiti, ma ciò che sicuramente è impossibile da negare, è che Matrix, il popolarissimo film delle sorelle Wachowsky, recentemente tornato al cinema per una quarto capitolo, ha modificato la nostra percezione di internet, portandolo sotto una luce decisamente più “action". Sarebbe bene però cercare di affrontare il discorso anche sotto il punto di vista dei pericoli che ciò comporta e come si potrebbero evitare navigando utilizzando il servizio VPN di ExpressVPN.

Il mondo di Matrix rappresenterà il futuro del Web?

Ancora oggi, nonostante le visioni delle sorelle Wachowsky, non possiamo sicuramente dire che il mondo di Matrix sia diventato realtà, anche se, a piccoli passi, pare che ci si stia muovendo proprio verso quella direzione. Basti pensare ad esempio al concetto di Metaverso, il quale parrebbe promettere a tutti di poter entrare “fisicamente” all'interno del Web e vivere a tutti gli effetti una vita digitale.

Stando alle dichiarazioni di Mark Zuckerberg, CEO di Meta, all'interno del proprio Metaverso sarà possibile creare anche degli avatar completamente diversi da ciò che si è nella vita reale. Ogni utente potrà quindi imparare le arti marziali, diventare un hacker professionista e magari riuscire anche a schivare delle pallottole con il potere dello slow motion.

A parte questa ancora poco probabile visione del futuro però, è innegabile che il film Matrix sia riuscito in qualche modo a cambiare la percezione del Web. Molti utenti meno esperti vedono gli sviluppatori quasi come degli essere sovrumani e anche potenzialmente pericolosi poiché più vicini al mondo dell'hacking.

Qualunque sia il futuro che ci aspetta, è sempre importante navigare con un occhio di riguardo verso la propria privacy e sicurezza. I servizi VPN rappresentano sotto questo punto di vista il miglior modo per farlo e tra i tanti, ExpressVPN si pone come una delle piattaforme più avanti e più sicure nel settore.