Hai bisogno di più spazio? Monitor Portatile da 14" Full HD unico

Ti potrebbe sembrare una cosa assurda ma sì, il monitor portatile esiste, si può acquistare ed è comodissimo. Se hai un computer portatile e vorresti avere un po’ più di spazio per tenere finestre e programmi aperti senza dove sempre andare a destra e sinistra con le schede, questa è la soluzione che fa al caso tuo. Il modello che ti segnalo è da 14 pollici e si adatta con facilità a qualunque notebook o portatile sul mercato.

Non te lo perdere per nessuna ragione al mondo visto che è in offerta. Il ribasso del 40% lo rende imperdibile con uno sconto che supera i 100€. Prezzo finale di soli 179€, aggiungilo ora al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Monitor portatile Full HD e da 14 pollici: impossibile farne a meno

Da agganciare è semplicissimo perché arriva come un sistema richiudibile. Appena lo apri, la parte esterna si aggancia al tuo laptop come se fosse una cover e offre sostegno al tuo nuovo monitor da usare quando più ne hai bisogno. Come si collega? Semplicemente mediante la porta HDMI ed hai tutto fatto.

Con risoluzione Full HD non perdi neanche un dettaglio. La risoluzione è avanzata e i colori sono realistici e vivaci quindi non scendi a compromessi. Puoi usarlo per tenere video in sottofondo, aprire documenti o quello di cui hai più bisogno senza limiti.

Pensa che lui è grande 14 pollici in totale ma puoi abbinarlo a computer che arrivano fino a 17 pollici. Il sistema è stato creato appositamente quindi non farti problemi.

Arriva con tanto di custodia protettiva per rendere il trasporto ancora più semplice.

Cosa aspetti? Collegati immediatamente su Amazon e acquista subito questo monitor portatile da 14 pollici su Amazon ad appena 179€, sconto del 40% da non perdere.

