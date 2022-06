Hai detto chiavetta USB? 64 GB a soli 7€ ora su Amazon

Se stavi cercando una chiavetta USB su cui fare affidamento, credo che 64 GB a prezzo così stracciato ti facciano proprio piacere. Questa pendrive in offerta su Amazon è proprio quello che stavi cercando, ti colleghi in un solo secondo e spuntando il coupon paghi soli 7€.

In una sola mossa diventa il tuo nuovo portachiavi e lo hai sempre a portata di mano, in fondo è in metallo e non si rovina minimamente.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Chiavetta USB da 64 GB: tutto il resto è storia?

Sognavo da tempo di dirlo e nonostante possa non essere il timing perfetto, questa chiavetta USB farà davvero la sua storia. Realizzata con i migliori materiali in giro, se la acquisti ora tra anni e anni i tuoi nipoti la ritroveranno come un reperto storico ma ancora in perfette condizioni.

Ti mette a portata di mano 64 GB con cui fare un po’ tutto. Decidi tu se utilizzarla per archiviare i file o se per passare roba da una parte all’altra. In fin dei conti è compatibile con qualsiasi sistema operativo quindi non hai limitazioni. Foto, video, film, musica… tutto quello che vuoi!

Ovviamente appartiene alla tipologia plu&Play quindi non hai bisogno di installarla o quant’altro. Ogni volta che la colleghi è sempre pronto all’utilizzo e questo ti consente di utilizzarla su dispositivi di ogni genere, persino sulle radio in auto per dire addio allo zapping tra le varie stazioni.

Che ne pensi? Il coupon del 20% è quello che ti serviva propria. Acquista al volo questa chiavetta USB da 64 GB senza ripensamenti, te la porti a casa con appena 7€ e pochissimi centesimi se ti colleghi su Amazon al volo. Le spedizioni, grazie ai servizi Prime, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.