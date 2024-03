Hai scritto un libro? Leggilo su Kindle

Hai scritto un libro, un saggio, un romanzo o una raccolta di poesie e vorresti leggertelo su Amazon Kindle? Hai un testo che vorresti portarti appresso e Kindle è il reader che ti è più comodo utilizzare? La trasposizione è più semplice di quel che si possa immaginare, tuttavia è necessario seguire alcune accortezze e, soprattutto, occorrerà qualche piccolo esperimento prima di arrivare al migliore dei risultati.

Come leggere un documento su Kindle

Anzitutto, non bisogna confondere un normale PDF con il formato Kindle. Portare un testo sotto forma di PDF, infatti, è relativamente semplice e la lettura sarà garantita, tuttavia il formato non è quello richiesto dal lettore Amazon e quindi i font, le righe e la formattazione non saranno quelli che ci si immagina. Sebbene la trasposizione di un PDF sia possibile, insomma, non è questo il risultato che si intende raggiungere quando si vuole leggere qualcosa su Kindle senza averlo precedentemente acquistato sul marketplace correlato.

Chiunque voglia pubblicare un libro tramite Amazon, mettendolo in vendita sulla piattaforma in forma di self-publishing, avrà buon gioco a sfruttare Kindle Create per ottenere il migliore dei risultati. Questo software dedicato, infatti, è pensato espressamente per la pubblicazione di nuove creazioni letterarie sul reader della casa, operando in proprio per garantire il miglior risultato possibile su quello che è attualmente il lettore per e-book più diffuso in Italia.

Senza dover passare per un software dedicato, tuttavia, è possibile affidarsi anche a strumenti più diffusi e noti come Microsoft Word o Google Documenti. In entrambi i casi, infatti, l’esportazione diretta per Kindle è possibile tramite specifica opzione:

su Word è sufficiente andare sul menu File > Esporta > Inviare documenti a Kindle

Il processo richiede il login su Amazon e quindi l’attribuzione dei permessi per l’accesso diretto alla libreria Kindle ove il documento sarà depositato

su Google Documenti è possibile seguire il menu File > Scarica > Pubblicazione EPUB

In questo caso il documento andrà in seguito caricato o tramite la funzione “Send to Kindle“, o inviando il file via mail all’indirizzo dedicato (con specifici limiti nel numero di allegati e nel loro peso).

Inviare documenti su Kindle può essere molto comodo. L’e-reader è infatti pensato specificatamente per favorire la lettura, evitando alla vista di stancarsi e riadattando i caratteri in base alle preferenze dell’utenza. Il documento si formatta non in sede di scrittura, insomma, ma in sede di lettura: per questo motivo è necessario salvarlo e depositarlo nel modo corretto, favorendone così la corretta gestione da parte della Libreria Kindle per poi poterlo leggere al pari di qualsivoglia altro ebook acquistato.

Che sia un Kindle low cost o che sia il modello più evoluto, la procedura di esportazione e caricamento resta la medesima. Se hai un manoscritto nel cassetto o un diario salvato in una cartella e vuoi provare a leggertelo su Kindle, insomma, ora sai come fare. Se poi vorrai passare anche alla pubblicazione per trasformare il tutto in qualcosa di ulteriore, questa è la pagina con tutte le regole da seguire.