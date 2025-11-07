Hai un iPad? Completalo con questa Penna come l'originale a soli 13€

Se hai un iPad e non lo sfrutti a dovere, rimedia subito. Hai sempre sognato di poterlo trasformare in un quaderno oppure in una tavola da disegno? Se la risposta è affermativa ma non hai mai comprato lo stilo originale perché ha un prezzo elevato, ho la soluzione perfetta per te. Questa Penna è proprio come l’originale ma è disponibile a una frazione del prezzo. Compatibile con tutti i modelli, la porti a casa a soli 13,87 euro su Amazon con lo sconto del 14%. Non perdere tempo, aggiungila al carrello.

La Penna per iPad è un accessorio di cui non fare a meno. Anche se spendi poco, questo modello ti regala le stesse prestazioni del prodotto originale. È compatibile con qualsiasi iPad quindi sia i modelli base che Mini, Pro e Air (dal 2018 al 2015). In più non la perdi di vista perché ha due magneti integrati con cui l’agganci direttamente al dispositivo. Slim e confortevole tra le mani, rende l’esperienza indimenticabile e di grande successo. Prima di svelarti tutte le sue peculiarità, ti faccio notare che anche l’autonomia è vincente con 11 ore di utilizzo ottenuti attraverso la ricarica rapida in soli 11 minuti. Collegala con il cavo in dotazione e torna operativa in men che non si dica.

Detto questo, lo stilo è perfetto per scrivere, per disegnare e per lavori anche più tecnici. Non solo include 3 punte di ricambio ma sono anche più resistenti e dal tratto fluido per una scorrevolezza elevata. Con tecnologia che rileva l’inclinamento e quindi modifica il tratto a seconda di come la impugni, anche la perdita di segnale non è contemplata. Altri due plus da non sottovalutare sono:

il rigetto della mano così se tocchi il display, il segnale non viene interrotto;

così se tocchi il display, il segnale non viene interrotto; il pulsante one touch sulla parte superiore per accenderla e spegnerla a piacimento.

Completa subito il setup del tuo iPad con questa penna creata ad hoc. Spendi pochissimo e la acquisti su Amazon a soli 13,87 euro con lo sconto del 14%.