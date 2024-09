Hai un nuovo dispositivo Apple? Scopri l'offerta di Apple Music per te

Apple Music è da sempre l’app di riferimento per chi ama la musica. Con oltre 100 milioni di brani disponibili, audio spaziale e qualità lossless, Apple Music offre un’esperienza musicale senza pari, senza interruzioni pubblicitarie e con contenuti esclusivi. E ora, acquistando un nuovo dispositivo Apple idoneo, è possibile ottenere 6 mesi di Apple Music gratis, un’occasione imperdibile per scoprire tutte le potenzialità di questa piattaforma.

Un mondo di musica senza compromessi

Apple Music è molto più di una semplice app per lo streaming musicale. Oltre a offrire un vasto catalogo di brani, playlist curate da esperti e show esclusivi, permette di vivere la musica come mai prima d’ora grazie all’audio spaziale con Dolby Atmos e alla qualità audio lossless, che garantiscono un’esperienza d’ascolto tridimensionale e cristallina.

Con la funzione Apple Music Sing, puoi anche divertirti a cantare le tue canzoni preferite con i testi in tempo reale e regolando le impostazioni vocali, trasformando ogni ascolto in un’esperienza interattiva. Inoltre, grazie a Apple Music Live, puoi accedere a interviste e concerti live in esclusiva.

Come ottenere 6 mesi gratis

Se stai pensando di acquistare un nuovo dispositivo Apple, questa è l’occasione giusta per provare Apple Music senza impegno. Con l’acquisto di un iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, o qualsiasi dispositivo idoneo, potrai attivare l’offerta di 6 mesi di Apple Music gratis. Una volta collegato o abbinato il dispositivo, avrai accesso a milioni di brani, playlist e contenuti esclusivi, senza alcun costo aggiuntivo.

L’offerta è valida per 6 mesi dall’attivazione del dispositivo idoneo e si applica solo ai nuovi abbonamenti. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta.

Tutta la Musica su tutti i dispositivi

Apple Music è disponibile su tutti i tuoi dispositivi Apple, ma non solo. Puoi ascoltare i tuoi brani preferiti anche su dispositivi Android, PC e smart TV. La compatibilità con CarPlay, Sonos, Alexa e Google Nest ti permette di avere sempre la tua musica preferita a portata di mano, ovunque tu sia.

Come attivare l’offerta

Attivare i 6 mesi di Apple Music gratis è semplice. Dopo aver acquistato e configurato il tuo nuovo dispositivo Apple idoneo, apri l’app Apple Music e segui le istruzioni per attivare l’offerta. Ricorda che l’offerta è valida solo per i nuovi abbonamenti e non può essere combinata con altre promozioni Apple Music in corso. Per conoscere l’offerta completa di Apple Music clicca qui.