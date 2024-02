Halving Bitcoin: la cripto corre, scegli eToro

All’orizzonte si intravede, ormai sempre più vicino, l’appuntamento con l’halving di Bitcoin: la conseguenza diretta, e già ora concreta, è la forte crescita, fatta registrare nel corso delle ultime settimane, dal prezzo della criptovaluta, arrivata a oltrepassare la soglia dei 52.000 dollari, un record mai più toccato dai tempi d’oro di fine 2021. Ecco perché molti stanno tornando a puntare su questo asset, fiduciosi per il suo futuro. Puoi fare lo stesso scegliendo eToro e affidandoti ai tanti strumenti proposti dalla piattaforma, animata da milioni di utenti a livello globale.

Cripto: momento d’oro con l’halving di Bitcoin

Il servizio non mette a disposizione solo Bitcoin, ma anche altri asset dello stesso ambito come Ethereum, Solana e XRP solo per fare alcuni esempi, ognuno caratterizzato dalle proprie dinamiche e basato su una diversa blockchain. In totale sono oltre 70. Se vuoi saperne di più ti invitiamo a consultare la pagina dedicata.

Per quanto è in programma l’evento? Indicativamente, avverrà nel corso della primavera 2024, presumibilmente entro il mese di aprile. Gli addetti ai lavori prevedono che avrà un impatto significativo sul mercato, di cui è possibile beneficiare già oggi, cogliendo un’ottima occasione prima che sia troppo tardi.

Cos’è l’halving di Bitcoin?

Nel modo più sintetico possibile, è possibile spiegare l’halving di Bitcoin come l’evento più importante di questo periodo nel mondo delle criptovalute. È una fase evolutiva dell’asset, prevista fin dal suo esordio e necessaria, il cui scopo è diminuire il volume delle nuove monete messe in circolazione. Quelli precedenti sono avvenuti rispettivamente nel 2012, nel 2016 e nel 2020, ogni quattro anni, sempre innescando una crescita del prezzo.

Ecco perché potrebbe essere questo il momento perfetto per entrare nel mondo cripto. Il consiglio è di farlo attraverso una piattaforma nota e affidabile come eToro, con alle spalle quasi due decenni di esperienza nel settore.

*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell'UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.