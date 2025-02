HandBrake 1.9.1: nuovo aggiornamento con bugfix e miglioramenti

HandBrake 1.9.1, la nuova versione del software per la transcodifica dei contenuti multimediali, disponibile per Linux, ma anche per Windows e macOS, si aggiorna con nuovi bugfix e ulteriori miglioramenti che riguardano alcune funzionalità, come i sottotitoli e altro.

HandBrake 1.9.1: i cambiamenti del nuovo aggiornamento

HandBrake 1.9.1 va a correggere un problema che si verificava selezionando il formato pixel FFV1, se veniva usato un decoder di tipo hardware. Viene poi anche sistemata una gestione errata del titolo del capitolo, qualora i titoli non abbiano una codifica UTF-8.

Un altro problema risolto riguardava la compilazione di gcc14, adesso funzionante correttamente nelle piattaforme aarch64. Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno continuato a perfezionare i sottotitoli, con una miglior gestione dei file SRT con i sottotitoli sovrapposti. Le correzioni interessano anche l’audio, dove vengono corretti problemi relativi a dati extra AC3 ed EAC3 nei contenitori MKV.

Su Windows, HandBrake 1.9.1 carica meglio le DLL per il componente “nv-codec-headers”, adottando un approccio più cauto. Vengono aggiornate le librerie libdav1d 1.5.1, HarfBuzz 10.2.0 e libjpeg-turbo 3.1.0, che migliorano rispettivamente la decodifica video AV1, il render dei sottotitoli e la compressione delle immagini nelle anteprime.

Sempre su Windows, la lista bugfix include problemi risolti per la funzione “autoname”, che adesso si aggiorna correttamente quando viene scelto il titolo come unica opzione, oltre alla barra del titolo e di avanzamento le quali precedentemente rappresentavano in maniera errata le codifiche multi-istanza, crash risolti che erano causati da mancate corrispondenze nell’importazione dei capitoli, correzioni alle funzionalità pre/postfix del nome automatico per evitare collisioni indesiderate nei percorsi dei file e il ripristino delle funzionalità per il ritaglio del video.

HandBrake 1.9.1 è disponibile al download dalla pagina ufficiale GitHub, tuttavia, è importante controllare che non siano presenti codifiche attive o in sospeso in coda prima di eseguire l’aggiornamento. Gli sviluppatori consigliano anche di eseguire il backup dei preset personalizzati e delle preferenze dell’applicazione, le quali potrebbero non essere salvati in automatico al passaggio alla nuova versione.