Hard Disk da 2TB a soli 45,99€: SUPER OFFERTA Seagate

L'hard disk Seagate BarraCuda da 2TB si trova in offerta su Amazon a 45,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio complessivo di ben 34 euro rispetto al prezzo standard.

La serie BarraCuda di Seagate offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, con prestazioni ideali per espandere la capacità di archiviazione del proprio PC desktop o server NAS. Questo modello da 2.000 GB gira a 7.200 RPM e si connette alla scheda madre tramite linee SATA da 6 GBit/s, offrendo prestazioni ottimali per la gestione di grossi file.

Su Amazon è possibile scegliere tra diversi tagli di memoria, dal classico 1TB fino a ben 8TB, per chi ha necessità di archiviare ed avere rapido accesso a file multimediali enormi, come filmati in 4K ad alto bitrate. Seagate garantisce i propri dischi BarraCuda per 2 anni, i prodotti del brand sono da sempre tra i più utilizzati in commercio, grazie ad un'ottima affidabilità nel tempo.

Oggi è possibile acquistare la versione da 2TB dell'hard disk interno Seagate BarraCuda in offerta su Amazon a 45,99€, il prezzo più basso di sempre per questo modello in questo taglio di memoria. Non manca la spedizione rapida senza costi aggiuntivi, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.