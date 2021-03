Hard Disk Esterno: 4TB al 10% di sconto grazie a questa offerta

Tra le offerte di oggi c’è un Hard Disk esterno di Seagate su Amazon a 89,99€, nel taglio da ben 4TB. Lo sconto del 10% corrisponde ad un risparmio di circa 10 euro rispetto al prezzo solito di oltre 100 euro.

Si tratta di un modello della linea One Touch di Seagate, disponibile nei tagli di memoria da 1, 2, 4 e 5 TB. Un HDD da 2.5 pollici dotato di USB 3.0 per garantire un’ottima velocità di trasferimento da e verso il PC o Mac, ideale per archiviare file e progetti di grosse dimensioni in totale sicurezza.

Il telaio esterno in metallo spazzolato conferisce un bel design al prodotto e offre una valida protezione al disco rigido. Acquistando questo Hard Disk esterno di riceve in omaggio un anno di Myilo Create e un abbonamento di ben quattro mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography, per accedere ai programmi per il fotoritocco professionale Photoshop e Lightroom.

Seagate garantisce gli HDD One Touch per 2 anni e include una protezione sulla perdita dei dati, è possibile rivolgersi al brand per recuperare eventuali dati persi.

Oggi è possibile acquistare il disco rigido Seagate One Touch da 4TB in offerta su Amazon a 89,99€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo di riferimento.