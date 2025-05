Hard Disk Esterno 4TB Toshiba compatibile PC e PlayStation a 103€

Se cerchi spazio aggiuntivo per il tuo computer o per la tua PlayStation abbiamo la soluzione a prezzo contenuto. In offerta su eBay trovi il resistente e potente Hard Disk Esterno 4TB Toshiba Canvio Basics. Cosa stai aspettando? Acquistalo immediatamente a soli 103,99 euro, invece di 129,99 euro. Si tratta di un ottimo 20% di sconto.

Con 4TB di spazio hai davvero tutto il necessario per ottenere un’archiviazione extra per quello che ti serve. Potrai caricare file, contenuti multimediali e anche videogiochi. Grazie alla tecnologia USB 3.2 questo Hard Disk Esterno assicura prestazioni elevate sia in lettura che in scrittura. Pensa, è compatibile anche con PS4, PS5 e Xbox.

Ovviamente, con eBay la consegna gratuita è inclusa. Inoltre, potrai pagare in 3 rate a tasso zero grazie a PayPal o Klarna. Inoltre, con acquisto multiplo puoi risparmiare ancora di più. In pratica, più acquisti e meno spendi. Tutto questo con inclusi Servizio eBay Premium e Garanzia Cliente eBay.

Hard Disk Esterno 4TB Toshiba: l’archiviazione universale sicura e potente

Con l’ottimo Hard Disk Esterno 4TB Toshiba Canvio Basics ottieni un’archiviazione extra portatile universale sicura e potente. Oggi a un prezzo ancora più conveniente e contenuto grazie a eBay. Ordinalo adesso a soli 103,99 euro, invece di 129,99 euro. Ottieni uno sconto immediato del 20%!

Portatile, questo gioiellino non necessità di installazioni particolari. Infatti, essendo Plug & Play ti basta collegarlo al dispositivo e subito hai 4TB di spazio di archiviazione extra disponibili. Realizzato con materiali premium di alta qualità, la scocca è estremamente resistente e dissipa bene il calore.

Potrai utilizzare questo Hard Disk Esterno anche sulla tua console di gioco come PlayStation e Xbox. Dovrai prima formattarlo nel formato richiesto dalla console collegata. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello oggi che costa soli 103,99 euro, invece di 129,99 euro.