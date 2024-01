Hard disk esterno 500GB: super sottile e a PREZZO STRACCIATO (-44%)

Hai bisogno di più spazio per i tuoi dati o per i giochi che utilizzi con le tue console preferite senza spendere troppo? Questo hard disk esterno da 500GB in offerta su Amazon è perfetto perché grazie al 44% di sconto puoi pagarlo soltanto a 27,99 euro invece di 49,99. Occasione troppo ghiotta da lasciarsi scappare.

Hard disk esterno 500GB in offerta: le caratteristiche

Questo Hard Disk Esterno da 500GB è progettato per la massima compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV, PlayStation, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android. Goditi la libertà di utilizzarlo con diversi dispositivi senza dover preoccuparti di complicati processi di installazione: basta collegare e iniziare a utilizzare.

Con un design minimalista e sottile di 1 solo centimetro, questo Hard Disk Esterno offre un’esperienza plug-and-play senza necessità di installazione di software aggiuntivo. La sua robusta costruzione in alluminio lo rende resistente all’acqua e agli urti, fornendo una protezione affidabile per i tuoi dati.

Sfrutta la velocità di trasferimento ultraveloce con la connessione USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0. Con una velocità fino a 5 Gbps, questo dispositivo offre prestazioni fino a dieci volte superiori rispetto allo standard USB 2.0, garantendoti trasferimenti rapidi e efficienti dei tuoi dati.

Non perdere l’opportunità di ampliare la capacità di archiviazione del tuo sistema a un prezzo conveniente. Acquista subito l’Hard Disk Esterno da 500GB su Amazon e libera spazio per nuovi ricordi digitali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.