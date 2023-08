Hard Disk Esterno Ultrasottile 500GB a soli 26€

Grazie ad Amazon, oggi stesso risolvi i tuoi problemi di archiviazione portatile. Vuoi più spazio per i tuoi contenuti dal tuo dispositivo? Allora acquista l’Hard Disk Esterno Ultrasottile MaxOne a soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro. In offerta speciale al 46% di sconto, è vero e proprio lusso per la tua mobilità. Veloce, resistente e super portatile, è la scelta giusta se vuoi maggiore spazio di archiviazione.

Multidispositivo, lo colleghi a desktop, laptop, MacBook, Chromebook, TV, Xbox, PS4, Wii e tanto altro ancora. Con 500GB di memoria interna hai voglia a trasferire contenuti. Tra l’altro lo fai a una velocità pazzesca grazie alla tecnologia di cui è dotato. Con connettività USB 3.0 i tempi di scrittura e di lettura sono dimezzati rispetto alle precedenti generazioni. Compatto, è il compagno ideale per qualsiasi tasca o borsa.

Hard Disk Esterno Ultrasottile MaxOne: una vera manna dal cielo

Con l’Hard Disk Esterno Ultrasottile MaxOne hai tutto quello che ti serve per aumentare lo storage dei tuoi dispositivi in un attimo. Collegalo tramite porta USB o adattatore e, senza bisogno di driver o software, è subito pronto per leggere o trasferire dati. L’utilizzo è molto semplice grazie alla tecnologia Plug & Play. Trascina i file selezionati in maniera intuitiva e trasferiscili in pochissimo tempo. La scocca resistente è perfetta per viaggiare e dissipare il calore durante l’utilizzo.

Acquistalo subito a soli 26,99 euro, invece di 49,99 euro. Questo sconto del 46% è un regalo a tutti i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

