Hard disk esterno USB 3.0 500GB a meno di 35 euro

Se siete alla ricerca di un hard disk esterno con una buona capacità, ma dal prezzo estremamente contenuto, Amazon ha la soluzione che fa per voi. Si tratta dell’hard disk MaxOne USB 3.0 500GB, una periferica economica, piccola e leggera, ideale per la mobilità.

Hard disk esterno MaxOne 500GB: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente minimale, tuttavia risulta molto interessante la scelta dell’alluminio per il box esterno. Questo agevola enormemente la dissipazione del calore, aspetto da non sottovalutare su questo tipo di periferiche. La capacità è di 500GB, non tra i più capienti quindi, ma più che sufficiente per foto, video e valanghe di documenti. Il disco utilizza un’interfaccia USB 3.0 che permette un trasferimento dati rapido con velocità fino a 5Gbps. Naturalmente l’interfaccia è retrocompatibile con le porte USB 2.0, ma è evidente che per godere delle massime prestazioni una porta USB 3.0 sul PC è indispensabile.

Molto interessante la compatibilità. Oltre a supportare sistemi desktop come Windows, Mac OS e Linux, l’hard disk può essere utilizzato anche con sistemi Android come le smart TV, Play Station e Xbox. Si tratta quindi di una soluzione anche decisamente versatile, utile non solo per il lavoro o le attività quotidiane, ma anche per l’intrattenimento ed i giochi. Da non sottovalutare infine la garanzia di ben 3 anni, a dimostrazione di una buona qualità costruttiva e dei componenti utilizzati.

Grazie alle offerte del giorno, la variante grigia è acquistabile su Amazon a soli 33,99 euro con uno sconto del 32% sul prezzo di listino.