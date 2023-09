Hard Disk Esterno WD da 20TB: una bomba in OFFERTA su Amazon (-14%)

Questa offerta la dedichiamo ad un pubblico decisamente esigente, magari una piccola impresa che ha a che fare con un gran numero di dati o un professionista grafico che ha necessità di spostare grandi quantità di materiale dal proprio PC. E questo che, appunto, sembra un Mini PC non è altro che un super hard disk esterno da 20 TB.

Firmata WD Elements e con tecnologia USB 3.0, questa soluzione è in sconto su Amazon ad un prezzo di 369,13 euro invece di 430. Una occasione non per tutti, è chiaro, ma per chi avesse necessità del genere è senza dubbio imperdibile.

Hard disk esterno 20TB WD: le caratteristiche

Questo Hard Disk Esterno WD Elements è dotato di una capacità straordinaria da 20TB, che ti permetterà di archiviare virtualmente tutto ciò che desideri senza preoccuparti di spazio insufficiente. Che tu abbia una vasta collezione di foto ad alta risoluzione, una libreria musicale completa o una raccolta di video in continua crescita, questo hard disk avrà spazio per tutto.

Grazie alla sua connessione USB 3.0 potrai contare su una velocità di trasferimento dati eccezionalmente rapida. Potrai copiare, spostare e archiviare file in modo efficiente e senza dover aspettare a lungo. L’USB 3.0 è retrocompatibile con le porte USB 2.0, quindi puoi usarlo con i dispositivi meno recenti senza problemi.

Non devi essere un esperto in informatica per utilizzare questo hard disk esterno. È pronto all’uso con i PC Windows: basta collegarlo a una porta USB e sei pronto a iniziare. L’unità è già formattata in NTFS, ed è compatibile con Windows 10 e versioni successive. Se sei un utente Mac, puoi riformattarlo per adattarlo al tuo sistema.

WD è infine un nome noto nell’industria dello storage e questo hard disk esterno non fa eccezione. È progettato per essere affidabile nel lungo termine e garantirti una conservazione sicura dei tuoi dati. Inoltre, il suo design elegante ed essenziale si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

Non lasciare sfuggire questa opportunità di espandere il tuo spazio di archiviazione a un prezzo incredibile. Acquista subito l’Hard Disk Esterno WD da 20TB su Amazon e goditi la tranquillità di avere tutti i tuoi dati a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.