Hard Disk esterno WD da 2TB: risparmio super con il 38% di sconto

Per archiviare i tuoi dati più importanti è perfetto questo hard disk esterno da 2TB del marchio WD, con software per gestione di dispositivi, backup e protezione tramite password. Funziona con PC e console e oggi puoi acquistarlo in sconto su Amazon a soli 75,05 euro invece di 121,33.

Hard disk esterno 2TB WD: le caratteristiche

L’hard disk si presenta con un design compatto e sottile che ti agevolerà nel trasporto di tutti i giorni: potrai portarlo con te anche dentro uno zaino in modo da avere sempre a disposizione tutti i tuoi file, foto, video e documenti.

Dotato di connessione USB 3.0 SuperSpeed garantisce un trasferimento dei dati velocissimo, con la possibilità di eseguire backup automatici tramite il software integrato. La frequenza e l’orario del backup possono essere programmati a seconda delle tue esigenze.

Una periferica anche estremamente sicura grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit, che protegge i tuoi dati con una password personalizzata, impedendo accessi indesiderati. Compatibile con PC e console, puoi usarlo anche per espandere la memoria della tua console e mettere da parte i giochi che usi di meno senza doverli disinstallare.

Un prodotto eccezionale che svolge alla perfezione il suo lavoro: con 2TB di spazio, acquistalo in offerta a soli 75,05 euro invece di 121,33.