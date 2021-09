Hard disk portatile in acciaio da 320GB a meno di 30 euro

Se stai cercando qualcosa di più capiente di una pendrive, ma altrettanto economico, un HDD portatile è ciò che ti serve. Vogliamo quindi proporti il Blueendless Ultra Slim 320GB, una soluzione estremamente compatta quanto economica, utile per avere un dispositivo portatile su cui memorizzare i dati.

Hard disk portatile Blueendless Ultra Slim 320GB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un prodotto piuttosto essenziale, nella sostanza è un drive da 2,5 pollici con uno spazio di archiviazione pari a 320GB. Non uno dei più capienti quindi, ma sufficiente a contenere una buona quantità di dati dai film alle foto, oltre che un numero incredibile di documenti. Molto interessante è il design: il disco, infatti, è racchiuso in un guscio completamente in acciaio aerospaziale piuttosto resistente. L’interfaccia USB 3.0, invece, concede buone velocità sia in lettura che in scrittura. Tuttavia, è compatibile con gli standard precedenti, rinunciando inevitabilmente a parte della velocità offerta dalla specifica.

Essendo un dispositivo plug and play non richiede alcuna installazione driver o software di terze parti: è sufficiente collegarlo alla porta USB per essere pronto all’utilizzo. Questo consente di sfruttare il disco anche come espansione di memoria per le console da gioco come PlayStation o Xbox. Chiaramente, per quanto riguarda il supporto ai sistemi operativi, questo include Windows, Mac OS, Linux e Chrome OS. Insomma, una periferica tradizionale, in una veste senza dubbio più elegante e resistente, ad un prezzo decisamente conveniente rispetto alla capacità proposta.

Grazie ad uno sconto del 15% il disco può essere acquistato su Amazon a soli 26,34 euro.