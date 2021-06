Hard Disk UnionSine: tanto spazio, tanto sconto

Ci sono offerte che, già soltanto per l'incredibile sconto che in certi casi riescono a raggiungere, debbono giocoforza incuriosire. In questo caso su un piatto d'argento Amazon mette l'hard disk esterno UnionSine da 2,5″, 750GB di bontà in appena 33,74 euro di spesa. Lo sconto è pari esattamente al 41%, con una scadenza precisa: le ore 22 di questa sera.

Ultrasottile, compatibile con ogni sistema operativo e console, promette un trasferimento dati ultraveloce e connettività USB 3.0 o 2.0. Dimensioni minime (e dunque massima comodità di trasporto), ma soprattutto uno sconto da urlo che ne abbatte il prezzo al di sotto di qualsiasi soglia precedentemente toccata.

Il segreto della bontà di questa offerta è tutto qui: 33,74 euro (-41%) per 750GB di spazio a disposizione. Solo oggi, solo qui. Ottime le recensioni fin qui raccolte, ampie le possibilità d'uso. La differenza la fa il costo del singolo GB di archiviazione, che in questa offerta diventa oltremodo più basso rispetto alla concorrenza. Chi ha bisogno di una soluzione di backup, insomma, ha a disposizione un'opportunità della durata di poche ore: prendere o lasciare.