Hardware IA: Tang Tan si unirà a Jony Ive e Sam Altman

Da alcuni mesi si parla di un misterioso progetto hardware avviato da Jony Ive e Sam Altman. Il dispositivo IA di OpenAI verrà progettato da LoveFrom anche con l’aiuto di Tang Tan, attuale Vice Presidente del gruppo Product Design di Apple. Secondo le fonti di Bloomberg, il dirigente lascerà l’azienda di Cupertino entro febbraio 2024.

Dispositivo IA con ChatGPT?

Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019 (ma ha lavorato come consulente fino al 2022) per fondare LoveFrom, un’azienda che si occupa di design. Per chi non lo sapesse, Ive è stato Chief Design Officer dell’azienda di Cupertino. Sotto la sua guida sono stati progettati tutti i prodotti della Mela morsicata, tra cui iPhone, iPad e Mac. Apple è il principale cliente di LoveFrom, ma da alcuni mesi è stata avviata la progettazione di un misterioso dispositivo hardware che dovrebbe sfruttare i modelli di IA generativa di OpenAI.

Al progetto IA partecipa anche Sam Altman, CEO di OpenAI. Non ci sono dettagli sul dispositivo. Al momento, l’azienda di Ive è impegnata nello sviluppo dei concept. LoveFrom ha già assunto 20 ex dipendenti di Apple, 14 dei quali lavoravano nel team guidato da Ive. Secondo Bloomberg, a febbraio 2024 arriverà anche Tang Tan, Vice Presidente del gruppo Product Design e responsabile della progettazione di iPhone, Apple Watch, AirPods e accessori.

Tan guiderà il team Hardware Engineering che si occupa del progetto di OpenAI. Lascerà Apple tra due mesi, ma i suoi compiti sono stati già assegnati ai successori. Tra i clienti di LoveFrom ci sono anche Ferrari, Airbnb e Moncler.