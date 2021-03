Ennesima partnership siglata tra un nome importante del settore imaging e un produttore dell’ambito mobile: questa volta tocca alla svedese Hasselblad unire le forze con la cinese OnePlus al fine di integrare un comparto fotografico di livello nei prossimi smartphone top di gamma del brand. La prospettiva è quella di lavorare insieme per almeno i prossimi tre anni, facendo leva su un investimento strategico quantificato in 150 milioni di dollari.

OnePlus 9 Series con Hasselblad Camera for Mobile

Per l’occasione è stato messo a punto un sistema chiamato “Hasselblad Camera for Mobile”. Grande attenzione è stata riposta alla gestione del colore e alla calibrazione dei sensori con tecnologie come Natural Color Calibration. I primi risultati della collaborazione saranno presentati entro le prossime settimane (il 23 marzo) con l’annuncio di OnePlus 9 Series. Riportiamo di seguito le parole di Jon Diele, Vice President di Hasselblad.

Hasselblad crede nel potere delle immagini e la nostra mission è quella di continuare a spingerci oltre i confini dell’imaging technology. È con questo obiettivo chiaro in mente che Hasselblad è felice di lavorare insieme a OnePlus, un’azienda innovativa che condivide con noi la stessa visione e passione per la tecnologia. Collaborando con OnePlus, desideriamo mettere a disposizione di un pubblico ancora più ampio il design iconico di Hasselblad e l’eccezionale qualità delle immagini, per condividere al mondo la nostra passione per la fotografia.

La Pro Mode si occuperà invece della calibrazione del sensore mettendo nelle mani degli utenti la regolazione di parametri legati a sensibilità ISO, messa a fuoco, tempo di esposizione, bilanciamento del bianco e altro. Pieno supporto garantito inoltre per il formato RAW a 12-bit.

Alla base di OnePlus 9 Series ci sarà l’unità Sony IMX789 che tra le altre cose offrirà la registrazione video 8K a 30 fps (o 4K a 60 fps). Nell’occasione è stato messo online un quiz che consente di tentare la fortuna per vincere lo smartphone rispondendo a domande in merito allo storico passato del marchio svedese.

Fondata 180 anni fa a Göteborg, Hasselblad è tra i nomi più importanti nel mondo della fotografia. I suoi prodotti sono stati impegnati, tra le altre cose, per lo sbarco sulla Luna del 1969. Tre anni più tardi hanno permesso di scattare l’immagine meglio nota come Blue Marble che ritrae la Terra da decine di migliaia di chilometri di distanza.