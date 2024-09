SSD 240 GB a 15 euro: lo sconto è Intenso

Al prezzo di soli 15 euro, l’unità SSD da 240 GB del marchio Intenso è la migliore occasione di oggi per chi cerca un dispositivo di archiviazione della categoria, da destinare a storage o backup. Capiente e affidabile, è protagonista di un’offerta su Amazon che taglia la spesa. In particolare, è perfetto per donare nuova vita ai vecchi PC ancora dotati di un disco fisso tradizionale, con un notevole incremento in termini di prestazioni.

Disco fisso Intenso da 240 GB a 15 euro: l’offerta

Dotato di interfaccia SATA III, è un’ottima scelta per chi sta pensando a espandere la capacità di storage del proprio computer o ad assemblarne uno nuovo. In termini di reattività, arriva alla velocità di 520 MB/s in fase di lettura e a 480 MB/s in scrittura per ridurre notevolmente i tempi di attesa rispetto a un HDD. Il design è progettato per resistere agli urti accidentali, tutelando così l’integrità dei dati immagazzinati. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutte le altre specifiche.

Lo sconto di oggi ti permette di acquistare il disco fisso da 240 GB del marchio Intenso al prezzo stracciato di soli 15 euro. La spesa scende addirittura a 10 euro per la versione da 120 GB, mentre chi ha bisogno di più spazio può puntare su quella da 480 GB a 26 euro.

Hai un abbonamento Prime attivo? Per te c’è anche la consegna gratuita, prevista entro un paio di giorni se lo ordini subito. La vendita e la spedizione sono entrambe gestite direttamente da Amazon. A testimonianza della qualità del prodotto ci sono migliaia di recensioni pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.