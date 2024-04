HDD da gaming WD_BLACK P10 da 2TB in grande promozione su Amazon

Siete alla ricerca di un HDD esterno che consente di raggiungere altissime prestazioni e abbastanza capiente da inserire tutti i vostri giochi preferiti? Oggi su Amazon è disponibile un’interessante offerta che fa sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del WD_BLACK P10 da 2TB il cui prezzo consigliato di 123,99 euro scende a soli 112,68 euro. La percentuale dello sconto è piccola, ma il prezzo finale è una bomba.

HDD da gaming WD_BLACK P10 da 2TB: caratteristiche principali

WD_BLACK P10 Game Drive offre alla vostra console o al vostro PC tutti gli strumenti per migliorare le prestazioni che vi servono per superare sempre gli avversari. È un HDD esterno di fascia alta con capacità da ben 2TB, realizzato appositamente per i gamer che vogliono sfruttare al massimo la console o il PC salvando la propria libreria di giochi in un formato accessibile anche in movimento.

Tutti i componenti dei dispositivi WD_BLACK sono progettati appositamente per portare qualsiasi gioco al livello successivo. Grazie alla connessione tramite USB 3.2 Gen 1 si raggiungono velocità fino a 130 MB/s così da mantenere altre le prestazioni delle vostre console o PC. Tutto questo può essere vostro al prezzo esclusivo di 112,68 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie al servizio Amazon Prime e potreste pagarlo anche in comode rate a tasso zero con Cofidis.