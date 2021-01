HDD esterno LaCie Rugged USB-C: tanti tagli di memoria in offerta!

LaCie Rugged USB-C è un’unità disco esterna affidabile e potente per computer Mac e Windows. Può essere rapidamente e facilmente collegata ai PC portatili e ai PC desktop più recenti grazie al cavo USB-C reversibile di Rugged o ai dispositivi USB 3.0 precedenti con l’adattatore USB 3.0 incluso. Dotata di un’interfaccia USB-C veloce da 5 Gbit/s, è in grado di affrontare qualsiasi file, ma anche di essere trasportato ovunque grazie alla sua resistenza a cadute, schiacciamento e pioggia.

Inoltre, l’abbonamento incluso per un mese al piano Adobe Creative Cloud All Apps consente di accedere ad app di altissimo livello per il montaggio fotografico e video. Include inoltre un piano di protezione con servizi di recupero dati Rescue per la ottima tranquillità a lungo termine.

Con l’unità Rugged USB-C avete a disposizione la velocità della tecnologia Thunderbolt 3 e una compatibilità completa con USB 2.0 e quindi potrete usarla virtualmente con qualsiasi computer. Il trasferimento di un file video di 700 MB si può effettuare in meno di 7 secondi tramite USB 3.0 rispetto ai 25 secondi dell’interfaccia USB 2.0. Tutto questo può essere vostro ai seguenti prezzi: