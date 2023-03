HDD LaCie Rugged Mini da 1TB al MINIMO STORICO su Amazon

Forse è piccola, però, una volta messa alla prova, l’unità Rugged Mini ha mantenuto in vita i dati sotto il peso di un’auto da 1 tonnellata stando ai test effettuati dall’azienda. E non finisce qui. A contatto con la natura, sul set o in borse da viaggio piene zeppe, il design compatto, ma robusto, di questa unità disco portatile lavora più del necessario per garantire la protezione di foto, filmati e tutto il contenuto.

Il software di backup automatico e la crittografia AES a 256 bit assicurano che i vostri dati importanti siano sempre protetti. Compatibile con USB-C, Thunderbolt 3 e nella confezione trovate un comodo cavo da Micro B a USB C (incluso) con cui si garantisce un trasferimento di un file video di 700 MB in meno di 7 secondi tramite USB 3.0 rispetto ai 25 secondi dell’interfaccia USB 2.0. Infine godetevi la tranquillità a lungo termine con la garanzia limitata di due anni inclusa e i servizi di recupero dati di due anni

Tutto questo può essere vostro a soli 85 euro invece di 99,99 euro nonché il prezzo è il più basso di sempre. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.