HDD portatile Seagate 2TB certificato PS5 (compatibile PC) scontato di 40 euro

Se stai cercando un buon hard disk portatile, che si adatti sia al tuo computer che alla tua PlayStation 4 o 5, abbiamo ciò che fa per te. Stiamo parlando del Seagate Game Drive 2TB, un disco rigido affidabile, compatto e adatto a tutti gli usi, oggi con uno sconto incredibile.

Hard disk portatile Seagate Game Drive 2TB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio piuttosto semplice, un tradizionale HDD portatile dal design estremamente sottile. La capacità è da ben 2TB, sufficiente a contenere un’enorme quantità di foto, video, documenti o giochi. Il protocollo utilizzato è quello USB 3.0, che garantisce una velocità di trasferimento fino a 110Mbps, ottima per effettuare rapidamente il backup da PC o console. Il dispositivo inoltre è plug and play, questo significa che una volta estratto dalla confezione basterà collegarlo alla console e verrà immediatamente riconosciuto. Nel caso in cui, invece, decidiate di utilizzarlo su PC nessun problema, basterà semplicemente effettuare una formattazione rapida ed il gioco è fatto.

La particolarità di questo prodotto è tuttavia la compatibilità con le piattaforme di casa Sony. Il disco, infatti, presenta la certificazione ufficiale Play Station, con il logo impresso in alto a destra. Questo garantisce le migliori prestazioni sulle macchine da gioco nipponiche, con uno spazio sufficiente per oltre 50 giochi. Si tratta quindi di una periferica estremamente versatile, seppur ottimizzata per PlayStation e quindi consigliata come espansione della memoria interna della console.

Grazie ad uno sconto di addirittura 38%, la variante da 2TB è acquistabile su Amazon a soli 64,99 euro con un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.