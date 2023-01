HDD portatile WD da 2 TB: ecco l'occasione

Il marchio Western Digital non ha certo bisogno di presentazioni, quando si tratta di periferiche da dedicare allo storage: oggi segnaliamo il disco fisso esterno da 2 TB della linea Elements Portable, proposto da Amazon in forte sconto rispetto al listino. Grazie all’offerta in corso, il prezzo crolla rendendolo un vero affare.

Western Digital Elements Portable (2 TB) in offerta

Il funzionamento poggia sulla connettività USB 3.0 per assicurare una velocità elevata nel trasferimento dati, sia in fase di lettura sia in scrittura. Non mancano poi la compatibilità con tutti i dispositivi in circolazione e le sue dimensioni estremamente contenute, pari a 11,1×8,2×1,5 centimetri con un peso che si attesta a 132 grammi. Se desideri conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Ideale per il backup e per lo storage dei documenti o contenuti da portare sempre con sé, il disco fisso esterno Western Digital Elements Portable da 2 TB oggi è acquistabile su Amazon al prezzo finale di soli 70 euro invece di 120 euro come da listino.

Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua, con spedizione gratuita offerta dall’e-commerce. Se serve più spazio, c’è anche la versione da 4 TB in sconto, a soli 105 euro anziché 160 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.