HDD Portatile WD My Passport da 2TB per Mac a un prezzo WOW su Amazon

Lo spazio di archiviazione non vi basta mai, vi sentite più al sicuro con un dispositivo esterno e siete in possesso di un Mac? Allora l’Hard Disk WD My Passport Portable da 2TB rappresenta un’ottima scelta se volete avere tantissima memoria a disposizione, ma anche anche spendere poco e avere prestazioni di buon livello. Oggi potete pagarlo solo 93,76 euro invece di 116,90 euro grazie alla promozione di Amazon. Il prezzo finale è il più basso di sempre per questo taglio di memoria.

HDD Portatile WD My Passport da 2TB per Mac: caratteristiche tecniche

Lo storage portatile My Passport per Mac funziona immediatamente con i dispositivi Mac, il che consente di continuare a lavorare senza bisogno di effettuare formattazioni o modifiche varie. Basta trascinare e rilasciare i file da e verso l’interno o impostare una routine di backup con il software time Machine di Apple per proteggere i contenuti di foto, video, musica e documenti della vita digitale. L’unità My Passport per Mac include cavi USB-C e USB-A, così potete salvare i contenuti di domani con i computer Mac di oggi e di ieri.

La crittografia hardware AES a 256 bit integrata nell’unità My Passport for Mac con protezione tramite password aiuta a proteggere i contenuti della vostra vita digitale. Basta attivare la protezione tramite password e impostare una password personalizzata utilizzando WD Discovery. Il software WD Discovery incluso consente di connettervi ai più diffusi servizi di social media e cloud storage come Facebook, Dropbox e Google Drive. Importate, organizzate e condividete facilmente foto, video e documenti su My Passport for Mac Drive per fare il backup della vostra vita sociale online.

Inoltre, l’unità è coperta da una garanzia limitata di 3 anni. Insomma, affrettatevi ad acquistarlo su Amazon per portarvelo a casa a soli 93,76 euro invece di 116,90 euro. Il prezzo è il più basso mai visto per questa unità e questo taglio di memoria e con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.