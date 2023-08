HDD Seagate Barracuda da 2TB: affarone di eBay (solo 42€)

Solo per pochissimo su eBay è disponibile una interessante opportunità: uno dei migliori HDD sul mercato, il Seagate ST2000DM008 Barracuda da 2TB è in vendita a soli 42,99 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per un prodotto affidabile, semplice da usare e con caratteristiche tecniche di buon livello.

HDD Seagate Barracuda da 2TB: caratteristiche principali

L’unità disco portatile Barracuda è semplice da installare: può essere usato come dispositivo interno, che è la sua natura principale data la configurazione a 3,5″, ma anche come dispositivo esterno tramite un apposito adattatore SATA che lo rende facilmente collegabile attraverso un comodo cavo USB. È possibile iniziare a salvare i file digitali sull’unità disco esterna pochi secondi dopo averla rimossa dalla confezione. La velocità operativa è di ben 7200 giri/min e l’interfaccia è la comune SATA da ben 6 Gbit/s.

È possibile memorizzare più contenuti ed elaborarli in sicurezza grazie all’affidabilità comprovata delle unità disco interne BarraCuda 3.6. Inoltre ottima tranquillità a lungo termine grazie alla copertura limitata di 5 anni e ai 2 anni di servizi di recupero dati Rescue inclusi. Tutto questo può essere vostro a soli 42,99 euro con tanto di 2TB di spazio a portata di mano, per trasferire file o archiviare archivi fotografici. Le consegne sono rapide, gratuite e soprattutto sicure come testimonia il 99,8% di feedback positivi su oltre 52mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.