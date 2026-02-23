HDD alle stelle: volare negli USA costa meno che comprarli in UK

Non è solo il mercato della RAM a essere in crisi, con prezzi alle stelle, ma anche quello dei dispositivi per lo storage. La spesa per l’archiviazione è destinata a salire. SSD e hard disk costano sempre di più e la responsabilità è da attribuire anche in questo caso all’accaparramento da parte dei giganti AI che stanno allestendo nuovi data center. C’è una storia che vale la pena segnalare, sia per capire come il settore sia impazzito sia per far luce su un altro aspetto che si rischia altrimenti di ignorare: i rincari non interessano tutte le parti del mondo nella stessa misura.

UK-USA: andata e ritorno per comprare gli HDD

A raccontarla è un utente su Reddit, dichiarando di aver trovato più economico viaggiare dal Regno Unito agli USA anziché comprare gli HDD direttamente da rivenditori locali in UK. Certo, non si trattava di poche unità, né di prodotti economici, ma di 10 dischi Seagate IronWolf Pro da 28 TB ciascuno. Eccoli dopo l’importazione.

Al momento dell’acquisto, dopo aver monitorato i prezzi per un po’, su Amazon UK erano proposti ognuno a 980,46 dollari, mentre negli Stati Uniti da Best Buy e B&H Photo la spesa media era 609,99 dollari. Una differenza oltre i 370 dollari per ogni HDD: moltiplicata per 10 fanno 3.700 dollari, più di quanto occorra per prenotare un volo transoceanico andata e ritorno, più un hotel.