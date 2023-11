HDD WD 2TB My Passport: un AFFARE imperdibile (-26%)

Il WD 2TB My Passport è l’HDD esterno perfetto per coloro che vogliono un compagno di viaggio affidabile e di alta qualità. E cosa c’è di meglio di approfittare del suo eccezionale sconto del 26% su Amazon in occasione del Cyber Monday? Le ultime ore sono cruciali per garantirsi questo storage portatile a un prezzo incredibile di soli 77,90 euro.

HDD WD 2TB My Passport: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Con un design elegante che si adatta al palmo di una mano, questo modello sottile è disponibile in una vasta gamma di colori vivaci. Oltre all’aspetto estetico, l’unità My Passport offre anche funzionalità avanzate che la rendono unica sul mercato.

Il software di backup integrato assicura che nessun momento del tuo viaggio venga perso. Foto, video, musica e documenti possono essere organizzati e archiviati facilmente, con la possibilità di programmare il backup automatico in base alle tue esigenze. La protezione con password e la crittografia hardware AES a 256 bit offrono un livello extra di sicurezza, garantendo che la tua vita digitale rimanga privata.

L’uso è estremamente semplice: basta collegare l’unità My Passport con il cavo incluso e grazie all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), potrai eseguire il backup dei contenuti importanti della tua vita senza interruzioni. Inoltre, la sensazione di sicurezza è garantita dalla durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo, con una garanzia limitata di 3 anni.

La certificazione conforme agli standard di compatibilità di Google aggiunge un ulteriore motivo per considerare l’acquisto, rendendo l’unità WD My Passport perfetta anche per utenti di Chromebook. Approfitta di questa occasione durante il Cyber Monday e ottieni il tuo passaporto per un’esperienza di storage senza problemi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 77,90 euro. Il tempo sta per scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.