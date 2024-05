HDD WD My Passport da 2TB: alta qualità a un prezzo MAI VISTO su Amazon

Se siete del team “mai abbastanza spazio di archiviazione”, l’Hard Disk WD My Passport Portable da 2TB è proprio ciò che fa per voi! Potete ottenere questo gioiellino di storage a soli 79,60 euro anziché 121,33 euro, grazie alla promozione pazzesca su Amazon. Questo prezzo è davvero il più basso che abbiate mai visto per questa capienza!

HDD WD My Passport da 2TB: caratteristiche tecniche

Ma andiamo alle caratteristiche tecniche: l’Hard Disk My Passport è praticamente pronto all’uso per tutti i vostri dispositivi, senza bisogno di formattazioni o settaggi complicati. Che sia PC o console, sia Xbox che PlayStation, vi basta collegare l’hard disk e usarlo senza alcun problema. Grazie all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), potete eseguire il backup di tutti i contenuti importanti della vostra vita continuando a utilizzare l’unità.

E cosa dire della sicurezza? Con la crittografia hardware AES a 256 bit integrata e la protezione tramite password, i vostri dati saranno al sicuro come in una cassaforte digitale. Infine parlando di design, godetevi appieno il vostro viaggio con lo stile che più vi si addice. Il nuovo My Passport è stato ridisegnato per offrirvi un formato pratico e sottile.

E non temete per la durata nel tempo: l’unità è coperta da un’ottima garanzia di 3 anni ed è certificata conforme agli standard di compatibilità di Google. Insomma, un’offerta del genere è da cogliere al volo! Non perdete tempo, correte su Amazon e accaparratevi l’Hard Disk WD My Passport Portable da 2TB a soli 79,60 euro. E ricordate, con Amazon Prime le consegne sono rapidissime e gratuite in tutta Italia. Che aspettate? Il vostro futuro digitale vi ringrazierà!