HDD WD My Passport da 4TB: archivia in modo SICURO (-34%)

Per ogni viaggio serve un passaporto, e lo stesso vale per il tuo mondo digitale. L’unità esterna WD My Passport da 4TB rappresenta la soluzione ideale per chi desidera avere sempre con sé tutti i propri dati. Con un design elegante che si adatta perfettamente al palmo di una mano, questo dispositivo di storage portatile offre spazio sufficiente per archiviare, organizzare e condividere foto, video, musica e documenti.

Attualmente in mega sconto del 34% su Amazon, non perderlo al prezzo speciale di soli 109,88 euro, anziché 166,10 euro.

HDD WD My Passport da 4TB: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il modello My Passport si distingue per il suo formato sottile e pratico, disponibile in una vasta gamma di colori vivaci, per soddisfare ogni gusto. Questa unità non è solo esteticamente gradevole, ma anche estremamente funzionale grazie al software di backup integrato. Con la possibilità di configurare backup automatici, non dovrai mai più preoccuparti di perdere i tuoi preziosi ricordi o documenti importanti. Puoi scegliere l’ora e la frequenza dei backup, rendendo il processo semplice e personalizzato.

La protezione dei dati è una priorità assoluta con l’unità My Passport. Dotata di crittografia hardware AES a 256 bit e protezione con password, offre un livello di sicurezza eccellente per la tua vita digitale. Basta installare il software fornito e impostare una password per attivare la protezione, garantendo che i tuoi dati siano sempre al sicuro.

La semplicità di utilizzo è un altro punto di forza del WD My Passport. È pronto all’uso con il cavo necessario incluso e grazie all’interfaccia USB SuperSpeed (5 Gbps), puoi eseguire rapidamente il backup di tutti i tuoi contenuti importanti senza interruzioni.

La sensazione di sicurezza costante è fondamentale, soprattutto in viaggio. Western Digital progetta le sue unità rispettando rigorosi criteri di durata, resistenza agli urti e affidabilità nel lungo periodo. Inoltre, My Passport è coperto da una garanzia limitata di 3 anni, offrendo ulteriore tranquillità.

E oggi c’è un motivo in più per acquistare il WD My Passport da 4TB: uno sconto eccezionale del 34% su Amazon. Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi vuole coniugare stile, funzionalità e sicurezza in un unico dispositivo di storage. Non perdere questa occasione e acquistalo al prezzo incredibile di soli 109,88 euro.