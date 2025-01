HDMI 2.2 è ufficiale: fino alla risoluzione 12K

HDMI 2.2 è una realtà: l’annuncio è giunto dal palco dell’evento CES 2025 in corso a Las Vegas. La nuova specifica introduce il supporto alla risoluzione 12K e raddoppia la larghezza di banda rispetto a quanto fatto da quella precedente (la 2.1b del 2023), spingendosi fino ai 96 Gbps. Hanno dunque trovato conferma le indiscrezioni riportate nelle scorse settimane.

Quando vedremo i primi televisori 12K con HDMI 2.2?

Ciò non significa che vedremo tanto presto arrivare nelle nostre case monitor e televisori con queste caratteristiche. Come sempre accade in questi casi, servirà tempo perché i player del settore possano integrare la tecnologia nei loro dispositivi, dando vita a un ecosistema che non si limita al singolo pannello: serviranno anche i cavi certificati, accompagnati dall’etichetta visibile qui sotto, senza dimenticare gli apparecchi che si occupano dell’output, dai lettori multimediali alle schede video, fino ai decoder e alle console videoludiche.

Ancora oggi, le TV 8K sono una rarità. Lo standard del mercato rimane il 4K, che con il debutto di HDMI 2.2 potrà però beneficiare di un forte incremento in termini di refresh rate, raggiungendo i 480 Hz (il 12K sarà invece limitato a 120 Hz).

A beneficiare della nuova specifica sarà anche e soprattutto l’ambito dei dispositivi indossabili per la realtà virtuale, aumentata e mista, che per la natura stessa dei display impiegati, solitamente posizionati a brevissima distanza dagli occhi, richiede un notevole quantitativo di dati elaborati in tempo reale e trasmessi ai pannelli.

Concludiamo con le parole di Chandlee Harrell, presidente di HDMI Forum, la realtà non-profit che si occupa di definire uno standard di riferimento per l’intero mercato.