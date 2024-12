HDMI 2.2 oltre il 10K? Lo scopriremo al CES 2025

All’evento CES 2025, in programma a Las Vegas tra meno di un mese (dal 7 al 10 gennaio), potrebbe andare in scena la presentazione di HDMI 2.2. Utilizzare il condizionale è d’obbligo, poiché non ci sono conferme sul nome e le informazioni ufficiali sono poche. Ad ogni modo, lo standard di prossima generazione, secondo quanto svelato, dovrebbe introdurre il supporto a una larghezza di banda maggiore e a una risoluzione aumentata, così come a una frequenza di aggiornamento superiore, rispetto a quanto garantito della versione più recente (la 2.1b annunciata nel 2023).

Rumor e anticipazioni su HDMI 2.2

A riportare l’anticipazione è stato il sito tedesco ComputerBase, rendendo noto che ci sarà un upgrade in termini specifiche, ma senza scendere nei dettagli. Attualmente, la tecnologia si spinge fino a 48 Gbps, al 10K e a 120 Hz. Questa la traduzione del comunicato firmato dalla HDMI Licensing Administrator e che fa riferimento proprio alla novità in arrivo durante il Consumer Electronics Show.

HDMI annuncerà una nuova versione delle specifiche HDMI. Le nuove specifiche, che includeranno una tecnologia HDMI di prossima generazione e una banda aumentata, abiliteranno una varietà di risoluzioni e di refresh rate maggiori oltre a supportare un nuovo cavo HDMI. Le nuove tecnologie offriranno opzioni dalla qualità più elevata per i produttori dei contenuti come gli studi televisivi, cinematografici e di videogiochi, consentendo al contempo di disporre di più piattaforme per la distribuzione.

Anche il riferimento a un nuovo cavo è da decifrare. Con tutta probabilità, non dovrebbe esserci alcun cambiamento per quanto riguarda il design della porta, così da poter assicurare la retrocompatibilità con le versioni precedenti. Occhi puntati sull’evento CES 2025 per saperne di più.

Come sempre accade in questi casi, prima che un nuovo standard arrivi a imporsi sul mercato trascorrerà del tempo. Dovrà essere adottato dai produttori hardware e integrato in dispositivi come televisori, monitor, schede video, lettori multimediali ecc.