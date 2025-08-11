 Decoder tivùsat HD Majestic a 94€ su eBay: un affare
Corri subito su eBay e approfitta adesso dell'ottima promozione sul Decoder tivùsat HD Majestic che costa solo 94,90€ invece dei soliti 140€.
Oggi puoi risparmiare davvero tanto passando all’intrattenimento satellitare e dimenticando tutti i problemi di segnale del digitale terrestre. Proprio in questo momento su eBay il Decoder tivùsat HD Majestic è in offerta speciale a un prezzo mai visto prima. Invece dei soliti 140 euro circa di questi apparecchi, ora lo acquisti a soli 90,90 euro!

Ordina il Decoder tivùsat Majestic

Ottieni questo incredibile risparmio inserendo il nuovo Coupon AGOSTO25, disponibile all’attivazione solo ed esclusivamente su eBay da oggi e salvo esaurimento scorte anticipato. Grazie a questo voucher ricevi un extra sconto del 5% direttamente al check out sul prezzo già scontato che trovi alla pagina dell’articolo. Niente male davvero.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa, con spedizione veloce e Garanzia Cliente eBay che ti rimborsa se non ricevi l’oggetto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Sbrigati e ottieni subito questa incredibile promozione che sta andando a ruba.

Decoder tivùsat HD Majestic: l’occasione da prendere al volo

Il Decoder tivùsat HD Majestic è un apparecchio di ultima generazione in grado di ricevere il segnale satellitare e i relativi canali disponibili in alta definizione. Potrai quindi godere in un attimo di tutta la programmazione tivùsat esclusiva e gratuita. Il telecomando universale, incluso nella confezione, è in grado di gestire le principali funzioni di molti televisori. Ordinalo adesso con il Coupon AGOSTO25.

L’installazione automatica rende questo decoder particolarmente facile da usare. Grazie alla guida elettronica dei programmi per 7 giorni sai sempre cosa guardare e non ti perderai nemmeno una delle tue trasmissioni preferite. L’aggiornamento automatico del software assicura zero problemi in futuro.

MAJESTIC SAT 265 DECODER SATELLITARE TIVUSAT HD TESSERA CAVO HDMI INCLUSI DAZN

Ordina il Decoder tivùsat Majestic

Nella confezione hai tessera e cavo HDMI di altissima qualità inclusi. Non perdere più tempo! Ordina il Decoder tivùsat Majestic a soli 94,90 euro grazie ad AGOSTO25.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ago 2025

