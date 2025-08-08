 Soundbar 2-in-1 a 48€ (doppio sconto): decidi tu come usarla
Design unico e audio di qualità per MEVOSTO DH7: in questo momento la soundbar 2-in-1 è in doppio sconto su Amazon, non perdere l'occasione.
Design unico e audio di qualità per MEVOSTO DH7: in questo momento la soundbar 2-in-1 è in doppio sconto su Amazon, non perdere l'occasione.

Meglio una soundbar tradizionale da posizionare sotto la TV o due casse da mettere ai lati dello schermo? Con il modello MEVOSTO DH7, oggi in doppio sconto su Amazon, hai entrambe le cose. Si tratta infatti di una soundbar 2-in-1, che fa del design versatile (oltre che della qualità del comparto audio) il suo principale punto di forza.

Compra la soundbar 2-in-1 a 48€

MEVOSTO DH7 è in doppio sconto su Amazon

Amplifica e potenzia il sonoro del televisore per un’esperienza immersiva durante la visione dei contenuti. Integra infatti due altoparlanti a gamma completa e doppi subwoofer, raggiungendo un volume massimo di 102 dB con bassi profondi e dettagli cristallini. Come anticipato, è separabile per adattarsi a ogni spazio e stile di installazione: tutto-in-uno, divisa verticalmente, posizionata in orizzontale oppure montata a parete. Monta il chip DSP di ultima generazione ed è possibile impostarla su tre modalità EQ (Film, Musica, Notizie). La si può collegare tramite cavo ARC premium (incluso) o in modalità wireless via Bluetooth 5.0, con supporto anche per cavo ottico e AUX. Scopri di più nella descrizione completa.

La soundbar 2-in1 MEVOSTO DH7

Con la prima riduzione della spesa applicata in automatico e il codice promozionale 2QOBD2R8 da attivare nella scheda del prodotto, in questo momento hai la possibilità di acquistare la soundbar 2-in-1 MEVOSTO DH7 al prezzo finale di soli 48 euro. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile.

MEVOSTO Soundbar 2 in 1 Soundbar per TV 2.2 Canale separabile 80W Doppi woofer integrati con ARC/Ottico/AUX/BT 5.0 Bassi/Alti Sistema home theater surround montabile a parete

Compra la soundbar 2-in-1 a 48€

Se decidi di approfittarne e di ordinarla adesso, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. La spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, per un’affidabilità senza compromessi.

Pubblicato il 8 ago 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ago 2025
